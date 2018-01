Diferentemente dos boatos sobre um suposto relacionamento entre a atriz Olivia Munn e o ator americano Chris Pratt, os dois não estão envolvidos.

Para esclarecer a situação, Olivia resolveu compartilhar nas redes sociais um print de tela registrando uma troca de mensagem para desfazer as mentiras.

Por meio de seu perfil do Instagram, a atriz divulgou uma conversa com a atriz Anna Faris, que é ex-mulher de Chris Pratt, em seu InstaStory.

“Eu nunca responderia a histórias de tablóides aleatórias, mas, como nos conhecemos, queria contactá-la pessoalmente para lhe contar a história sobre mim e Chris estarmos namorando e tem 0% de verdade”, escreveu Olivia a Anna.

“Tenho certeza de que você já sabe que não é verdade, ou talvez não se preocupou de qualquer maneira, mas eu queria apenas falar pessoalmente para lhe dizer que não é verdade.”

Em resposta, Anna, que se separou em setembro de Chris, depois de oito anos de casamento, disse que foi “ doce” a atitude de Olivia de enviar um texto. “Eu amo você _tendo dito que, se você fosse minha nova cunhada, ficaria emocionada! Vamos, por favor, marcar algo para fazer logo.”

Além disso, Olivia compartilhou depois inúmeras mensagens abordando o rumor do namoro, começando com uma lembrança de que “ nem todas as mulheres são desprezadas e estão chateadas após uma separação”. Ela ainda brinca dizendo que o nome de casal dela com Chris ficaria horrível, como ” Crolivia” ou ” Prunn”, dando mais um motivo para os dois não estarem juntos.