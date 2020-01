Olavo ordena que Valentina seja presa em ‘O Sétimo Guardião’

Tá, já entendemos que Olavo (Tony Ramos) é o grande vilão de ‘O Sétimo Guardião‘ e que o magnata fará qualquer coisa para possuir a água mágica de Serro Azul, mas qual é o plano dele? Bem… não sabemos.

A novela vai manter um certo segredo sobre qual é o plano de Olavo, mas sabemos que ele planeja de alguma forma conquistar a prefeitura da cidade. E, para que seu objetivo seja alcançado, existe uma pedra em seu sapato: Valentina (Lília Cabral). Sendo assim, o influente empresário vai pedir a ajuda de Sampaio (Marcello Novaes) para conseguir interditar a antiga vilã da novela. Ou seja, Valentina presa em breve!

Segunda-feira, 29 de abril – Gabriel vê Júnior com Luz em enterro

Luz (Marina Ruy Barbosa) fica preocupada com Ondina (Ana Beatriz Nogueira), sua mãe recém-descoberta. Valentina procura por Olavo. Sampaio é avisado da morte de Ondina. Luz chega ao cabaré e se emociona ao ver o corpo da mãe. Marilda (Letícia Spiller) desconfia dos sumiços de seu marido Eurico (Dan Stulbach) nas últimas semanas da novela. Júnior (José Loreto) vai atrás de Luz. Gabriel chega no cabaré e fica #chateado ao ver Júnior cuidando de Luz.

Terça-feira, 30 de abril – Valentina é culpada por tragédias

Gabriel até tenta falar com sua amada Luz, mas Júnior impede. Murilo (Eduardo Moscovis) tenta colocar algum juízo na cabeça do guardião-mor. Geandro (Caio Blat) pede Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer) em casamento. Mirtes (Elizabeth Savalla) usa a bola de cristal para descobrir o assassino dos guardiães.

Judith (Isabela Garcia) joga toda a culpa das desgraças recentes da cidade em cima de Valentina.

Quarta-feira, 1º de maio – Diana desaparece

A água de Serro Azul começa a ter um mau cheiro, e todos os moradores reclamam. Marcos Paulo (Nany People) desconfia do que pode ter acontecido. Nicolau (Marcelo Serrado) e Afrodite (Carolina Dieckmann) reportam o desaparecimento de sua filha. Luz misteriosamente pede ajuda para Júnior: ela está escondendo a filha de Nicolau.

Quinta-feira, 2 de maio – Olavo tem um novo plano

Luz implora para Sóstenes (Marcos Caruso) pra não contar nada sobre Diana estar escondida ali com ela. Olavo tem um novo plano, e o grupo formado por Gabriel, Murilo, Marcos Paulo, Valentina e Judith tentam descobrir o que é. Sóstenes dá com a língua nos dentes e revela a localização de Diana. Marilda revela para Valentina os novos planos de Olavo.

Sexta-feira, 3 de maio – Valentina age de forma estranha

Mas a informação sobre o plano de Olavo não vem de graça: Marilda pede um dinheirinho para Valentina.

Júnior impede que Nicolau chegue perto da casa de Sóstenes. Laura (Yanna Lavigne) tem a ideia de sugerir Sampaio como o novo prefeito da cidade. Aranha (Paulo Rocha) recebe uma mensagem misteriosa. Valentina age de forma suspeita e pergunta a Gabriel sobre o tal sistema de alarme na fonte.

Sábado, 4 de maio – Aranha bebe uísque suspeito

Valentina caminha pelo túnel. Gabriel e Murilo fazem uma investigação e descobrem onde a antiga vilã principal da novela está. Sampaio flagra Valentina na entrada do buraco do banheiro. Olavo impede o avanço de Gabriel e Murilo. Mirtes vê Aranha na bola de cristal. Enquanto isso, o médico bebe um uísque suspeito no cabaré.

Olavo ordena que Valentina seja presa por Sampaio.