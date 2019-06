O que se sabe sobre o batizado do filho de Harry e Meghan

Archie, o primeiro filho do príncipe Harry e Meghan Markle, deverá ser batizado em breve. O ritual marcado para ser realizado em julho, mas ainda sem data definida é um dos primeiro protocolo que o 7º na linha de sucessão ao trono britânico deve seguir.

Com a proximidade do evento, algumas informações começam a ser divulgadas, como o local, a roupinha usada pelo menino, entre outras:

Local do batizado de Archie

Assim como os demais membro da Família Real, Archie será batizado na Igreja da Inglaterra, protestante, e religião oficial do Reino Unido.

Para isso, a cerimônia irá acontecer na Capela de São Jorge, a mesma em que os mais se casaram.

Roupa de Archie

Archie deverá usar a mesma roupa que os primos George, Chralotte e Louis: um vestido de batizado Honiton, que é a uma réplica do modelo usado por Victoria Adelaide Mary Louisa, em 1841, a filha da Rainha Victoria.

Água do Rio Jordão

Para o ritual de batismo, Archie contará não só com uma água benta. A cabeça do filho de Harry e Meghan será sacramentada com as águas do Rio Jordão, o mesmo rio em que Jesus foi batizado.