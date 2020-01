O que foi essa troca de selinhos na festa do BBB19?

Nessa última noite aconteceu mais uma festa no BBB19 cheia de participações especiais. Além da presença de Alberto Mezzetti, o Tarzan italiano que está num intercâmbio no reality brasileiro, a cantora IZA deu uma passada na casa para performar seus sucessos. Porém, o grandes destaque da noite foi o clima quente que rolou entre as sisters.

Um costume nas festas do BBB19 é aquele momento no qual as mulheres se juntam para um festival de selinhos para celebrar a amizade, e dessa vez não foi diferente. Todas as mulheres trocaram selinhos entre si, e deixaram até o visitante com vontade. Alberto pediu para participar, mas Paula não deixou o italiano entrar na brincadeira. “Somos todas gays”, brincou a mineira.

O beijo mais inusitado (e quente) da noite foi entre Paula e Gabriela. A percussionista estava esperando um selinho simples, mas Paula deu uma incrementada: usou a língua para lamber a colega. Logo depois foi a vez de Hariany, que também atiçou Gabriela num selinho bem ousado. O BBB19 está pegando fogo, heim?

O clima de curtição deve acabar em breve, pois o público determinou que o próximo paredão triplo será formado pelos dois mais votados da casa. A formação de paredão começa amanhã (17), domingo.