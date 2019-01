O novo visual de Emma Stone

A atriz Emma Stone está de visual novo! A protagonista de La La Land decidiu começar 2019 de cabelos mais escuros.

Emma surgiu no evento Producers Guild Awards, no último sábado (19), com o cabelo numa tonalidade mais escura e de tom levemente avermelhado. Já no penteado, a artista escolheu um modelo preso, deixando a longa franja solta, num estilo “bagunçadinho”.

Vale lembrar que Emma é famosa por já ter mudado de visual inúmeras vezes, incluindo mudar a cor das madeixas. Ela teve o cabelo ruivo acobreado, preto e também bem loiro.

Emma Stone