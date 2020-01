O ‘MasterChef Brasil’ mal começou e já teve repescagem no segundo programa

A nova temporada do ‘MasterChef Brasil‘ começou em novo dia e horário, deixando o público muito contente com a possibilidade de não ir pra cama à uma da manhã quando precisa acordar cedo no dia seguinte. Assim como rolou em temporadas anteriores, os primeiros programas foram todos dedicados a duelos para decidir quem entraria na competição culinária, mas você acredita que teve tempo até para uma repescagem no meio disso tudo?

Assim como no programa anterior, Ana Paula Padrão convocava aspirantes a cozinheiros com afinidades parecidas para disputas gastronômicas na cozinha do ‘MasterChef Brasil’. Mas só poderia participar do duelo se cumprisse algum desafio técnico, que ia desde desossar um carré de cordeiro até mesmo picar vegetais bonitinho.

Novos personagens pipocaram no segundo episódio, fazendo a alegria e trazendo o ranço de parte do público nas redes sociais. Um dos participantes, que inclusive conseguiu entrar na temporada, chamou a atenção por ser simultaneamente médico e cantor sertanejo. Emocionado após pegar o avental com Ana Paula Padrão, ele disse que foi mais tensão que encarar uma emergência. Então tá, né, quem somos nós para discordar? A internet apreciou muito o moço…

Esse horário novo do #MasterchefBR é muito melhor. Não custa reforçar. As duas horas passam muito mais rápido. — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 1, 2019

"Olha lá seu primo, é medico, cantor sertanejo, e agora ta ganhando prova no #masterchefbr pic.twitter.com/6frAY88r8t — 🦖 iloveeumesmo 🦕 (@iloveeumesmo) March 31, 2019

Gente imagina casar com esse homem

Vc fica doente aí ele faz uma comidinha, receita uns medicamentos e ainda canta um sertanejo enquanto vc come. Ele é literalmente um sonho #MasterchefBR pic.twitter.com/z5l1fadnjP — Vic (@_trouxanizando) April 1, 2019

Após 17 aventais brancos distribuídos para os mais variados tipos de concorrentes, os chefs Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça anunciaram que ainda haveria mais uma etapa: eles haviam escolhido seis eliminados para tentar a chance numa repescagem, garantindo a vinda de mais dois competidores.

Mas não pense que a prova foi tranquila, pois eles precisaram fazer um ovo frito. Ok, ovo frito é uma coisa bem fácil, mas imagina agradar o paladar dos jurados? Após uma disputa ferrenha, dois concorrentes conseguiram se sobressair e a nova temporada do ‘MasterChef Brasil’ já pode começar a partir do próximo domingo. E já vai começar bem, com uma prova de roubo de ingredientes numa caixa misteriosa! Mal podemos esperar!