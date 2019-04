O loft dessa atriz e roteirista americana é chiquérrimo

Lena Dunham, que morou durante toda sua vida no Brooklyn, nos Estados Unidos, está se mudando do bairro e vendendo o loft onde viveu. A atriz e roteirista divulgou fotos do interior do antigo apartamento e a decoração é simplesmente chiquérrima.

Em entrevista ao The Cut, em novembro, Dunham afirmou que, apesar de sua identidade ser muito parecida com a do Brooklyn, ela estava de mudança para West Village, em Manhattan, onde várias celebridades vivem.

“Agora eu estou tipo ‘Obrigada, Senhor'”, disse Dunham. “Eu só quero viver ao redor de pessoas idosas que não ficam me lembrando todos os dias da minha infertilidade e solidão”, brinca a atriz, ao lembrar que, no antigo bairro, ela vivia se deparando com pessoas andando com seus filhos.

Inicialmente, a atriz listou seu apartamento com três quartos e dois banheiros no bairro Williamsburg, no Brooklyn, por US$ 3 milhões (R$ 12 milhões), em novembro, mas não achou um comprador. Agora, o imóvel está listado por US$ 2,65 milhões (R$ 10,6 milhões).

Localizado no último andar do edifício, o apartamento é composto por grandes janelas com vista para Manhattan, Brooklyn e East River e tem um deck na cobertura.

Apesar de Dunham ser constantemente associada a sua personagem Hannah Horvath na série “Girls”, o apartamento que a atriz está vendendo é bem diferente do lar aconchegante de Horvath. O espaço é repleto de luz e dispõe de cozinha, lareira e máquina de lavar e secar.

Além de tudo isso, no quarto principal há uma plataforma elevada para a cama “para poder acordar com a vista para a água”, de acordo com a lista, e também um closet.

Confira, abaixo, fotos do interior do apartamento de Lena Dunham e se inspire com a decoração elegante do ambiente.

Leia mais: 3 tendências incríveis de decoração da feira de design de Milão

+ 15 ambientes lindíssimos com decoração nórdica para se inspirar

Siga CLAUDIA no Youtube