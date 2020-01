O insta da Vivi Guedes tem os melhores comentários de seguidores

Em uma ação transmídia, a Globo lançou uma conta oficial de Instagram para Vivi Guedes, a personagem de Paolla Oliveira em ‘A Dona do Pedaço‘. Na trama ela é uma influencer de muito sucesso, famosa na internet por suas fotos e ensaios, então criar um perfil para a personagem era uma chance ótima para divulgar essas fotos. A Globo só não esperava que o perfil faria tanto sucesso assim…

Até o momento, o perfil da Vivi Guedes no Instagram tem 460 mil seguidores, o que já colocaria a personagem como uma das grandes influenciadoras digitais do país (se fosse real). A equipe da emissora mantém o perfil ativo com várias fotos publicadas durante o dia, normalmente de ensaios que vimos em ‘A Dona do Pedaço’.

Porém, o melhor de tudo são os comentários. O público que segue Vivi Guedes trata (de brincadeira) a personagem como uma pessoa real, e usam o campo de comentários para darem toques e conselhos para a influencer. Não é incomum vermos comentários pedindo para ela tomar cuidado com Fabiana (Nathalia Dill) ou então para largar de vez Camilo (Lee Taylor) e ficar com Chiclete (Sergio Guizé).

–

Veja também



Pois é, até a Ana Maria Braga oficial se aventurou nos comentários da conta de Vivi Guedes!

Um outro fenômeno que ocorre é o dos perfis fakes, criados como se fossem de outros personagens de ‘A Dona do Pedaço’, interagindo com Vivi Guedes através de mensagens.

–

Vale a pena seguir Vivi Guedes no Instagram, é uma diversão além de ‘A Dona do Pedaço’.