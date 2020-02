O brilho de Nathalia Dill

Nathalia vive sua segunda protagonista consecutiva

Foto: Tabach

Depois do sucesso em Malhação (2007) e Paraíso (2009), Nathalia Dill encara sua segunda protagonista consecutiva, na trama de Elizabeth Jhin, Escrito nas Estrelas. O principal posto da novela não assusta a jovem, que parece estar acostumada com o papel de destaque, contudo, ela admite que o novo trabalho traz uma expectativa enorme. “O frio na barriga tem que ter, é inevitável. O desafio vai existir sempre, tomara! Quando acabar, perde a graça”, avalia a carioca, de 24 anos.

Religiosidade é o tema da novela. Acha que o público vai fazer comparações com Paraíso?

O fato de as duas últimas novelas terem esse tema acaba refletindo. Mas, no fundo, é ver como isso está inserido na trama e em todos os personagens. Minha visão de atriz é englobar o personagem inteiro e, neste caso, a religiosidade é só mais um elemento para a personalidade da Viviane. Acho as duas tão diferentes, distintas. De lugares e histórias opostas…

Qual é sua relação com a fé?

A minha relação com Deus é muito pessoal. Cada dia há uma reflexão nova, que tenho comigo e com pessoas com quem eu converso. É algo interior, que vai se transformando. Não sei se acredito. Não posso dizer sim ou não. Olha! Acho engraçado isso. Tenho uma relação com a religião um pouco diferente. Não sigo uma específica, talvez, eu esteja ainda numa fase de descoberta.

Você acredita em destino?

Acredito que existe um destino, mas que ele pode ser mutável.

Sua personagem em Escrito nas Estrelas é uma jovem humilde e determinada

Foto: Divulgação – Rede Globo

Você acredita que o amor possa surgir em breves momentos?

Não é o tempo, e sim a intensidade. O caso da Viviane e do Daniel (Jayme Matarazzo), na novela, foi bem pequeno, apenas algumas horas. Mas é isso. Às vezes, você encontra uma pessoa com quem se identifica de cara, que pode ter a ver com alma gêmea ou com vidas passadas.

Já aconteceu com você?

Todas as pessoas que tento manter em minha vida são fruto disso, de grandes identificações. Para absorver uma pessoa como namorado ou amigo, você tem que se identificar com ele. O amor surge desses encontros.

Em relação a Escrito nas Estrelas, como surgiu o convite para a novela?



Me ligaram. O Papinha (diretor da trama, Rogério Gomes) ligou para mim para conversar e falar sobre o papel. Nós lemos o texto, a autora, Elizabeth Jhin, também. Acho, inclusive, que foi ela quem quis que eu fizesse.



Como foi gravar no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro?

Foi ótimo. É interessante olhar de frente, sem medo, para aquela realidade, totalmente diferente da nossa. É importante chegar lá e poder falar isso. Não dá para dizer que não há dificuldade. É a nossa sociedade, a nossa gente. Você pensa como se sobe aquela escada com uma geladeira, um fogão… Como se faz para levar os móveis? É uma loucura!

E o que você guardou de mais marcante dessa experiência?

As cenas que gravamos foram surpreendentes. A vista de lá é incrível, parece bobo dizer isso, mas ali tem uma paisagem única do Rio de Janeiro.

O que você tem da Viviane?

Somos cariocas (risos). Acho que ela tem uma garra que eu tento passar também. Isso, nós temos muito em comum. E ela é forte e luta pelo que quer, como eu.

Você teria o filho de um homem que já morreu, como a personagem fará?

Essa é a grande questão. Eu nunca parei para pensar nisso. E acho que a novela está aí para a gente refletir sobre o assunto. É algo novo… Tem questões muito fortes.É difícil dar uma resposta objetiva, porque nunca elaborei muito bem esse tema.

Nathalia com Caio Castro em Malhação (2007) e com Eriberto Leão em Paraíso (2009)

Foto: Divulgação – Rede Globo

E você está mais tranquila com essa segunda protagonista?

Tranquila a gente nunca fica. O desafio a gente vai ter para sempre, tomara, porque quando acabar ssa sensação, perde a graça. O frio na barriga é importante e acho que será para sempre. Mas, por ser a mesma equipe de Paraíso, acho que me deixa um pouco mais confortável.

Você está linda. O que faz para manter a boa forma?

Eu faço novelas (risos). E estou falando sério. As cenas são bem pesadas e com muita ação. Você corre muito… Ator se movimenta o tempo inteiro, é completamente diferente de quem trabalha em escritório.

Agora conta: o que estava escrito nas estrelas para você?

Eu acho que a minha família. Ela é a única coisa que você não escolhe mesmo. Você cai ali.