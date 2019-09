O batizado dos filhos de Jacquin

Ronsangela Jacquin, esposa do chef Erick Jacquin, usou as redes sociais para mostrar um momento especial que viveu com seus filhos. Em sua conta no Instagram, ela compartilhou fotos do batizado de seus filhos gêmeos, Antoine e Elise.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

O filho mais velho de Jacquin também apareceu nos registros sorridente, segurando um de seus irmãos no colo. “Nos preparando para um dia muito especial e feliz”, escreveu ela.

Confira as fotos abaixo:

Leia mais: Rara aparição: o filho de Eliana e Bôscoli

+ O belo cartão de agradecimento de Meghan e Harry pelo batizado de Archie