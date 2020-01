O amor de Rafaella Santos e Gabigol

O amor entre Rafaella Santos e Gabigol segue firme e forte. A irmã do jogador Neymar empolgou aos fãs que a seguem do Instagram com um stories cheio de declarações de amor ao namorado, que aparece sorrindo. O casal, que se separou em setembro, se acertou algumas semanas depois e, desde então, troca juras de amor nas redes sociais.

O post de Rafaella deixa bem claro a paixão: “Meu amor”. Na quarta-feira (13), ela foi ao Maracanã assistir ao jogo do Flamengo, time do namorado, que empatou. Rafaella, conhecida pelos posts de viagens ao redor do mundo e gostos caros. Antes do jogo ela passeou por um shopping com amigos, sem o namorado. Recentemente circularam rumores de que estaria grávida, mas ela negou.