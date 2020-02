Novo trailer de ’13 Reasons Why’ mostra reviravolta totalmente inesperada

Após voltar aos holofotes com a mudança da cena de suicídio de Hannah Baker (Katherine Langford), que impactou tantas pessoas durante a primeira temporada, “13 Reasons Why“ acaba de ganhar o trailer da terceira temporada. A Netflix também aproveitou para divulgar a data de estreia oficial na plataforma brasileira: 23 de agosto.

O vídeo foi publicado no canal oficial da Netflix no YouTube e a verdade é que ninguém estava esperando por essa. E mais do que surpreender o público com a divulgação do trailer, o foco da nova trama também é um choque.

Com uma narração fúnebre de fundo sobre como os estudantes da Escola Liberty sempre protegerão um ao outro, mesmo em atitudes criminosas, o trailer culmina para um fato surpreendente: Bryce Walker (Justin Pierce Prentice), o estuprador de Hannah, foi assassinado.

Tudo isso acontece oito meses após Clay (Dylan Minnette) e Tony (Christian Navarro) conseguiram ajudar Tyler (Devin Druid) a se recuperar do abuso sofrido e evitarem a tentativa dele de se vingar.

Confira o trailer: