Novo casal! Flagramos Roberto Justus e a namorada, Ana Paula Siebert, em clima de romance

Justus e Ana Paula chegam ao restaurante Vecchio Torino na noite de quarta (14), em São Paulo

Foto: Rogério Pallatta

Roberto Justus, 58 anos, tem novo amor. Após o término do casamento de sete anos com a apresentadora Ticiane Pinheiro, 37, o empresário circula pela capital paulista ao lado da modelo e advogada Ana Paula Siebert, 25.O casal está junto há cerca de um mês.

“Estamos nos conhecendo”, falou Justus à CONTIGO!.

Na noite de quarta-feira (14), os dois jantaram em clima de romance em um restaurante no Jardim Paulistano. Justus e Ana chegaram por volta das 21h30 no carro do publicitário. Cavalheiro, ele abriu a porta de seu Porsche para a modelo sair.

Já dentro do restaurante, o casal escolheu uma mesa reservada, longe dos outros clientes. Entre os pratos pedidos estavam um linguine con scampi (massa seca italiana com camarões ao molho de tomate fresco) e tripa à parmegiana. O casal deixou o lugar de mãos dadas às 23h.

“É uma relação surpreendente porque nunca imaginei que um mês após minha separação fosse encontrar uma pessoa tão maravilhosa”, afirmou Justus, por meio de sua assessoria de imprensa.

O publicitário e a modelo já se conhecem há tempo. Ana participou do “Aprendiz Universitário”, apresentado por Justus, que foi ao ar em 2009 na Rede Record. Na ocasião, a jovem foi eliminada, mas manteve boa relação com a produção e o empresário.

“Adoro um perfil aguerrido, personalidade forte”, elogiou Justus no momento da demissão.

Foto: Rogério Pallatta