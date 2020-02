Novo assassinato de Jô bate recorde de vergonha alheia em A Dona do Pedaço

Josiane (Agatha Moreira) de ‘A Dona do Pedaço’ se tornou uma grande assassina. Motivos? Porque o autor quis. Enquanto segue em sua jornada para se tornar uma digital influencer riquíssima, a filha de Maria da Paz (Juliana Paes) cometeu um erro gravíssimo: se deixou ser fotografada por Jardel (Duio Botta), o mordomo. Após matar o funcionário chantagista, Josiane precisou se livrar de um companheiro dele que havia recebido também as fotos, e a cena foi pura vergonha alheia.

Para começar, Lucas (Kainan Ferraz) surgiu na novela do nada, em meio à morte de Jardel. Como moravam juntos, ele se tornou o principal suspeito do caso e foi interrogado por Camilo (Lee Taylor), que pelo visto é o único investigador que a cidade de São Paulo tem. Duas coisas chamaram a atenção no personagem: a beleza do ator, que já foi explorada em cenas nas quais ele gratuitamente troca de roupa, e a falta de desenvoltura cênica do intérprete (maneira gentil de dizer que ele estava mais próximo de um Cigano Ígor que de um Tony Ramos).

Ao descobrir a foto de Josiane com Régis (Reynaldo Gianecchini) em seu celular, e sabendo que seu amigo havia morrido provavelmente pelas mãos de Josiane, Lucas marcou um encontro com a influencer com o intuito de chantageá-la. Eles se encontraram numa lanchonete pública, mas Lucas achou arriscado fazer negócios em um lugar tão visado, por isso ele sugeriu que se encontrassem em um prédio bem isolado do centro de São Paulo. Sim, ele quis chantagear a possível assassina de seu amigo em um lugar onde ninguém poderia vê-los.

–

Deixando de lado essa inteligência negativa, a cena de Josiane chegando no prédio de Lucas estava muito bem dirigida. Josiane andando em meio ao prédio, subindo as escadas, a própria arquitetura do edifício repleto de sacadas internas, tudo estava muito bonito, digno dos mais elogiados filmes do cinema europeu. Josiane se encontrou com Lucas em um andar muito alto, e foi aí que o safado informou Josiane que ainda tinha a foto na nuvem, e que continuaria chantageando a influencer o quanto quisesse.

Após um diálogo bem didático sobre como funciona fotografias na nuvem, algo que o autor colocou na boca de Lucas para conversar com o público e não com Josiane, a filha de Maria da Paz decidiu resolver seu problema empurrando Lucas sacada abaixo. Sim, ele ficou de costas para um vão na hora de chantagear uma assassina.

–

A cena de Lucas caindo chamou atenção nas redes sociais, e muitas pessoas fizeram piadas. Alguns ironizaram os gastos elevados da Globo em estúdio de ponta e alguns até enxergaram como uma homenagem aos efeitos do clipe de Paparazzi de Lady Gaga (que já tem 10 anos). Dava pra ter caprichado mais, não é, dona Globo?