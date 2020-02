Novela Viver a Vida: Tereza se vinga de Helena e transa com Marcos

Tereza e Marcos

Foto: Rede Globo

Nem o acidente da filha detém Tereza (Lília Cabral). A socialite, que promete se vingar de Helena (Taís Araújo) de qualquer jeito, resolve unir o útil ao agradável e seduz Marcos (José Mayer). Ela aproveita que o ex-marido culpa a atual esposa pelo acidente de Luciana (Alinne Moraes) e, como todos, sente-se fragilizado com a tragédia. E a ex-modelo vai se reaproximando de seu grande amor. Marcos e Tereza passam a se encontrar com mais assiduidade. E, diante da doença de Luciana, os dois começam a se recordar da filha quando criança. Como uma lembrança leva a outra… Quando veem, os dois estão entregues à época em que eram casados. Um belo dia, Tereza se deixa levar e acaba se declarando ao ex-marido. Ela diz que sempre o amará e que tem certeza de que eles ficarão juntos na velhice. O papo amoroso acaba conquistando Marcos e os dois transam para saudar os bons e velhos tempos. Só que, em seguida, o empresário tira o corpo fora, deixando claro que foi apenas uma recaída. O safado confessa que adorou a noite de prazer, mas que esta deve ser esquecida. Tolinho… A partir daí, Tereza não perde uma oportunidade para soltar gracinhas para Helena, deixando a

rival com a pulga atrás da orelha.