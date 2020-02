Novela Viver a Vida: Regina prevê futuro ruim para Renata

Regina (Viver a Vida)

Foto: Rede Globo

Depois de mais uma discussão com Miguel (Mateus Solano), Renata (Bárbara Paz) chega em casa arrasada. A moça resolve se consolar com a mãe e fica ainda pior. Regina (Cris Nicolotti) bota as cartas na mesa, embora a filha não queira. A vidente vê o futuro da moça e lhe avisa que a situação vai piorar, com a chegada de uma mulher na vida de Miguel. Para quê? “Que saco! Inferno! Não quero que você jogue pra mim, entendeu? Não se atreva a jogar de novo pra mim. Nunca mais!”, grita Renata, deixando a mãe falando sozinha.