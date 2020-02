Novela Viver a Vida: Rafaela fica entre a vida e a morte

Rafaela será atropelada ao

tentar fugir do pai

Foto: Rafael Campos

Lucas (Rogério Romera) está cada vez mais decidido a tirar proveito da relação de Dora (Giovanna Antonelli) com Garcia (Mario José Paz). Depois de ameaçar a ex de todas as maneiras, sem obter resultado, o safado parte para a ação, a fim de conseguir arrancar dinheiro de Garcia, e sequestra a própria filha.

Dora e Rafaela (Klara Castanho) se mudam para o Rio de Janeiro, onde contam com a proteção de Helena (Taís Araújo). Mas nem mesmo a ex-modelo consegue impedir que a menina seja levada num momento de distração de Dora. Sem demonstrar o mínimo de afeto pela filha, Lucas a arrasta à força, pensando apenas em pedir resgate a Garcia. Como Rafaela não é de brincadeira… A menina não se conforma e decide fugir daquele que, para ela, é um completo desconhecido. Ela sai correndo e, ao atravessar a rua, é atropelada. Lucas foge, Rafaela é levada para o hospital e Dora, claro, entra em desespero.

A menina fica entre a vida e a morte mas, depois de alguns dias, os médicos comunicam que ela sobreviverá. Para alívio de Dora e Garcia. Mas nem essa quase tragédia diminui a ambição de Lucas, que avisa a Dora que continuará no pé dela até conseguir tudo que deseja. O inferno astral de mãe e filha está apenas começando…