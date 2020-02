Novela Viver a Vida: Marcos fica fascinado com Dora

Marcos não vai conseguir desviar os olhos de Dora após vê-la dançando na pista

Foto: Divulgação

Numa fase em que ele e Helena estão em conflito, Marcos vai se mostrar um sedutor incorrigível. Uma noite, a top model reúne amigos na cobertura do hotel, no Rio. Ela quer comemorar com Ellen (Daniele Suzuki), Ariane (Christine Fernandes), Ricardo (Max Fercondini), Alice (Maria Luisa Mendonça) e Osmar (Marcello Vale) o fato de ter sido convidada para um desfile chiquérrimo em Petra, na Jordânia.

Na mesma ocasião, Marcos vai com Gustavo (Marcello Airoldi) à boate em que conheceu Helena, em Búzios. E o que seria um encontro para falar de negócios, já que o milionário está perdendo sua fortuna, vira uma armadilha do destino. Isso porque Marcos, até então posando de homem casado e sério para Gustavo, vê Dora (Giovanna Antonelli) dançando na pista e fica hipnotizado diante de sua beleza. Os olhares se cruzam, prometendo muita confusão na vida deles e de Helena.