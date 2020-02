Novela Viver a Vida: Luciana sofre outro grave acidente

Jorge só socorre Luciana no último instante

Foto: Divulgação

“Vingança é um prato que se come frio”, diz o ditado popular. E Jorge (Mateus Solano) terá essa sensação quando assistir à ex-namorada se afogando na piscina. O arquiteto passará na casa amarela para provocar Luciana (Alinne Moraes) e os dois discutirão por causa de Miguel (Mateus Solano). Assim que Jorge dá as costas, Lu, que estava na borda da piscina, escorrega e cai na água. Ela pede socorro, Jorge volta, mas se esconde atrás de uma pilastra. Ali, sorri, numa espécie de transe, satisfeito de ver a ex lutando pela vida. O rapaz só “desperta” quando a fisioterapeuta da exmodelo aparece. Jorge disfarça e sai correndo para socorrê-la. Luciana volta ao hospital, onde passa por uma série de exames. Miguel agradece ao irmão por tê-la salvado. Passados alguns dias, no entanto, Luciana diz ao médico que ficou com a impressão de que Jorge demorou a ajudá-la, de propósito.