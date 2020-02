Novela Viver a Vida: Luciana engravida de Miguel!

Luciana ficará grávida de Miguel após a primeira noite de amor do casal

Foto: João Miguel Jr/ TV Globo

Depois da primeira noite de amor com Luciana (Alinne Moraes), Miguel (Mateus Solano) terá uma surpresa e tanto. A jovem constata que está esperando um bebê do médico. Isso porque, não prevendo que a ex-modelo pudesse engravidar por causa da limitação física, os dois não tomam maiores cuidados para evitar filhos. Apesar do enorme susto que irá tomar, Luciana, claro, ficará radiante com a gravidez, assim como toda a sua família e Miguel. Quem não gostará nada da novidade, lógico, é o ressentido Jorge (Mateus Solano), que promete continuar aprontando contra seu irmão gêmeo.

As alegrias para Lu não terminam aí. Na verdade, elas começam com outra grata notícia que surgirá em breve: ela voltará a fazer sucesso como modelo fotográfico! E essa reviravolta tem início a partir do ensaio que ela faz com Ingrid (Natália do Vale). O material fica tão belo que Tereza (Lília Cabral) passa a trabalhar como agente da filha. Apesar da tetraplegia, novos trabalhos não faltarão para a esforçada Lu, que só dará um tempinho, mesmo, quando seu bebezinho estiver a caminho.