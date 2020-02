Novela Viver a Vida: Grávida de Miguel, Luciana descobre que terá gêmeos

Felicidade em dobro para Miguel e Luciana: Ela ficará grávida de gêmeos

Foto: Divulgação

Casamento, sucesso profissional e filhos… A trajetória de Luciana (Alinne Moraes) será de pura alegria após todo o sofrimento que enfrentou em consequência do acidente em Petra, na Jordânia. Depois que voltar a morar na casa do pai, Marcos (José Mayer), a jovem ficará cada vez mais independente. E, aos poucos, irá construindo uma nova vida.

Nem as perseguições do ressentido noivo, Jorge (Mateus Solano), e a resistência de Ingrid (Natália do Vale) irão impedir que o romance entre a ex-modelo e Miguel (Mateus Solano) role com força total.

As noites de amor com o médico darão a Luciana a certeza de que poderá levar uma vida conjugal plenamente satisfatória. E ela não hesitará quando Miguel a pedir em casamento. Felizes como nunca, os dois viverão uma romântica lua de mel em Paris, na França. E, na volta, uma surpresa! A modelo descobrirá que espera um filho do marido.

Luciana assume os riscos

Como não é comum a gravidez em mulheres tetraplégicas, o casal não evitou e é surpreendido com a novidade.

Apesar de felizes, tanto Tereza (Lília Cabral) quanto Miguel se preocupam com os riscos que Luciana poderá correr se levar a gestação adiante. Na consulta que realiza com o doutor Ricardo (Max Fercondini), será aconselhada por ele a não seguir com a gestação. Só que, encantada com a possibilidade de ser mãe, coisa que ela não mais acreditava que poderia acontecer, Luciana nem pensa nos perigos que poderá vir a enfrentar.

E, na primeira ultrassonografia, outra incrível novidade: ela descobre que está grávida de dois bebês. Depois de dar à luz gêmeos, Luciana, sempre com o incentivo de Miguel, voltará a atuar como modelo, se realizando como mãe, mulher e profissional e mostrando o valor que uma pessoa com deficiência pode ter.