Novela Viver a Vida: Garcia luta pela guarda do filho

Garcia

Foto: Rede Globo

Dora, enfim, conta a Garcia que está grávida. O argentino, claro, fica nas nuvens. Sua alegria, no entanto, dura pouco. Logo depois de dar a notícia, Dora diz que fará um aborto, já que outro filho não faz parte de seus planos. Ela acaba não cumprindo a promessa, mas, em seguida, apronta várias. Primeiro, muda-se para o Rio, deixando Garcia inconsolável. Depois, inventa que Marcos (José Mayer) é o pai da criança que espera. O argentino fica revoltado e entra na Justiça com ação de investigação de paternidade, para poder dividir a guarda do bebê com Dorita.