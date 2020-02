Novela Viver a Vida: Dora é acusada de assassinato

As chantagens de Lucas fazem

de Dora uma suspeita

Garcia (Mário José Paz) se cansa de esperar por Dora (Giovanna Antonelli) e resolve ir ao Rio para ter notícias. Sem querer, arruma um grande problema para a amada. É que Lucas (Rogério Romera) aproveita a ausência do argentino, tenta assaltar seu restaurante e é morto por um dos seguranças contratados por Garcia para protegê-lo do safado. No Rio, ao saber da notícia, Dora até fica aliviada, já que, com a morte de Lucas, se vê livre de sua perseguição. Mas sua “alegria” rapidamente vai pelo ralo abaixo. Tudo porque, durante as investigações, a polícia descobre que Lucas era pai de Rafaela e que tentava arrancar dinheiro da ex-namorada, chantageando-a. E nem precisa dizer que quem entrega tudo é Soraia (Nanda Costa). É isso mesmo: ao ser interrogada, ela conta todos os segredos da prima, na esperança de afastá-la de vez de Maradona, para conseguir consolá-lo e seduzi-lo. Apesar de Dora estar no Rio no momento do assassinato, a polícia acredita que ela é a mandante do crime. Para eles, a ex-garçonete tinha motivo de sobra para mandar matar Lucas. O pior é que Maradona também acaba envolvido. É que os detetives acham suspeito a morte acontecer logo no momento em que o empresário não estava em Búzios. Acreditam que Dora e Maradona viajaram apenas para ter um álibi. Cruzes!