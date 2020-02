Novela Viver a Vida: A primeira noite de amor de Luciana e Miguel

Luciana e Miguel não conseguirão mais disfarçar o que sentem um pelo outro

Foto: Divulgação

Mesmo com a guerra declarada entre os irmãos, Miguel (Mateus Solano) não se afastará de Luciana (Alinne Moraes), como ordena Jorge (Mateus Solano). Dá para imaginar que o clima pesará ainda mais entre eles, né?

Na verdade, o que o arquiteto sente é frustração por não saber lidar com a atual condição da noiva, assim como o gêmeo. E, revoltado, levará adiante a denúncia contra Miguel no Conselho Regional de Medicina.

Só que tal atitude radical provocará seu rompimento definitivo com a ex-modelo. Lu não aceitará isso e exigirá que Jorge retire a queixa. Como ele não concorda, a bela, então, jogará na cara do noivo verdades que ele não deseja enxergar. A jovem o acusará de não ser forte o bastante para continuar o relacionamento com ela e de estar jogando esse recalque para cima de Miguel.

Na discussão ferrenha, Luciana admitirá ao arquiteto que sente mais prazer em estar ao lado de Miguel do que dele, deixando Jorge possesso. O próximo passo de Lu é pôr um ponto final na história de amor dos dois. Surtado após o fora, o gêmeo ranzinza continuará tentando de tudo para prejudicar o irmão, sem perceber que isso colocará Miguel cada dia mais nos braços de Luciana.

O casal se entrega à paixão

A esta altura, a modelo estará morando na mansão de Helena (Taís Araújo), onde tem um quarto com total privacidade. E pedirá ao médico que não a abandone jamais e a visite sempre. Apesar de processado e correndo o risco de perder o direito de clinicar, Miguel continuará cuidando da ex-cunhadinha até que sua situação junto ao Conselho Regional de Medicina seja resolvida. E garantirá à mulher por quem já está perdidamente apaixonado: prefere se afastar do trabalho que tanto ama a ficar longe dela. E, certa noite, incapaz de continuar escondendo seus sentimentos, Miguel se declara a Lu. Muito emocionada, a moça afirma sentir o mesmo pelo neurocirurgião.

Ainda que balançada por tudo isso, inicialmente Luciana vai hesitar em assumir a relação. Não só por medo de Miguel perder o diploma, mas também por achar que pode prejudicar a vida dele. Neste momento, Lu não sabe se conseguirá viver integralmente uma relação amorosa. Cheio de ternura e bom humor, Miguel alegará que ela só poderá ter certeza se tentar. Os dois, então, têm a primeira – e intensa – noite de amor e descobrirão um sentimento que até então nunca haviam experimentado. Tanto é que depois dessas horas de encantamento, Miguel pede Luciana em casamento.