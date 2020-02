Novela Uma Rosa com Amor: Pimpinoni tenta impedir Serafina de subir ao altar

Ele aconselha Serafina a não se casar

Foto: Carol Soares

Joana (Lúcia Alves) avisa a Pimpinoni (João Acaiabe) que Serafina (Carla Marins) o procurou porque recebeu um pedido de casamento. O artista fica preocupado e decide impedir a união. Ele procura a secretária na construtora e vê um bilhete que Serafina deixou para o fotógrafo com o endereço do hospital, onde finge estar agonizando e local da cerimônia. Pimpinoni pede para conversar com ela e a aconselha a não trocar sua felicidade por dinheiro nenhum. A moça fica pensativa, mas acredita que, depois de subir ao altar com Claude (Claudio Lins), poderá resolver os problemas financeiros de sua família e salvar o cortiço. Segura, ela segue para o salão e diz sim ao empresário.