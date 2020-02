Novela Tempos Modernos: Leal impede o casamento de Zeca e Nara

Nara ignora a tristeza de Zeca

e já planeja o casamento

Foto:Marcio de Souza/ Rede Globo

Com Zeca (Thiago Rodrigues) afastado definitivamente de Nelinha (Fernanda Vasconcellos), Nara (Priscila Fantin) convence o noivo a aceitar subir ao altar. A megerinha inicia os preparativos do casamento ignorando a tristeza do rapaz e a resistência da mãe dele, Hélia (Eliane Giardini), que sabe que o filho não ama a dançarina.

Hélia procura demover o herdeiro da união, mas ele, arrasado com o envolvimento de Nelinha com o astronauta Renato (Danton Mello), segue firme em sua decisão. Certa de que Zeca não será feliz, a impulsiva senhora chega a pedir a ajuda de Leal (Antonio Fagundes). Tudo leva a crer que o determinado empreiteiro moverá mundos e fundos para impedir que o filho faça a maior besteira de sua vida. Claro que a noiva rechaçada jamais perdoará a desfeita e vai querer se vingar de todos custe o que custar.