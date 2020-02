Novela Tempos Modernos: Bomba! Nelinha não é filha de Leal

Nelinha é filha do arquiteto

Niemann e Zeca é filho de Leal

Foto: Zé Paulo Cardeal/ Rede Globo

Preocupada com o envolvimento cada vez maior entre Zeca (Thiago Rodrigues) e Nelinha (Fernanda Vasconcellos), Hélia (Eliane Giardini) decide pedir ajuda a Fidélio (Ricardo Blat). A ex-bailarina admite ao amigo que Leal (Antonio Fagundes) é o pai de seu filho, Zeca, e solicita que ele a leve até Niemann (Marcos Caruso), pois existe a possibilidade de Nelinha ser herdeira do misterioso arquiteto, e não de Leal. E ela está certa.

Quando Hélia pergunta a Niemann se ele é o verdadeiro pai da garota, ele nega e a expulsa de sua casa. Mais tarde, nada convencida, a bela mulher exige que Leal dispense Zeca do cargo de guarda-costas de Nelinha.

Um dia, a dançarina se depara com Nara (Priscila Fantin) e fica feliz com a suposta volta da namorada do filho, que todos acreditavam estar perdida na Tailândia, na Ásia.

Como não pode mais se esconder, Nara se apressa em procurar Zeca na academia de dança. Só que Nelinha flagra os dois juntos e fica arrasada. Para chamar atenção, Nelinha provoca ciúme no gatinho e os dois terminam brigando. Nara também atiça a fúria na rival dançando com Zeca. Cheia de raiva, a menina rica arma a maior confusão.

Tertuliana (Débora Duarte) tenta ajudar a garota e insiste para que Leal revele à sua filha que não está doente. Mas, ao repetir os exames, o empresário descobre que está enfermo de verdade e que morrerá em breve. Imagine o abalo que ele sofrerá ao descobrir que Nelinha pode não ser sua filha legítima!