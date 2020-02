Novela Tempos Modernos: Albano descobre que Leal não está doente

Albano

Foto: Rede Globo

Leal (Antonio Fagundes) inventa que está à beira da morte, mas sua mentira tem vida curta. Primeiro, Túlio (João Baldasserini) leva uma pizza no apartamento do milionário e se surpreende ao vê-lo divertindo-se com os amigos. Depois, Tertuliana (Débora Duarte) desmascara o patrão, ameaçando contar a verdade a todos. Mas, claro, não faz nada. Leal arruma mesmo um problemão quando Albano (Guilherme Weber) descobre seu segredo. Pois é, o vilão mata Mouro e, em seguida, flagra o patrão enterrando o cachorro. O bandido fica com tanta raiva, que promete acabar com a vida de Leal, desta vez, de verdade.