Novela Poder Paralelo: Tony precisa escolher entre Fernanda e Lígia

Tony deverá escolher de vez com quem quer ficar

Foto: Divulgação

O clima fica tenso na casa da serra onde Tony (Gabriel Braga Nunes) se refugia. Depois de paquerar o italiano, Antônia (Francisca Queiroz) dá em cima de Khalid (Fernando Pavão). Enciumada, Laila (Luciana Braga) briga com ela e a manda embora. Com raiva, a perua volta à cidade, procura Lígia (Miriam Freeland) e lhe entrega o esconderijo de seu amado assegurando que ele pediu que fosse até lá. Ao chegar ao local, a jornalista dá de cara com Fernanda (Paloma Duarte) e as duas discutem. Ao final, decidem que Tony deverá escolher de vez com qual delas quer ficar.