Novela Poder Paralelo: Tony e Bruno se tornam aliados

Tony e Bruno vão trabalhar juntos

Na festa de casamento de Luísa (Fernanda Nobre) e André (André Bankoff ), Tony (Gabriel Braga Nunes) manda exibir um vídeo com imagens de sua falecida mulher e filhas em Palermo. Com muito medo, Bruno (Marcelo Serrado) sai rapidamente do bar onde acontece a recepção.



Para surpresa geral, Tony dispensa a oportunidade de matar Bruno e diz que o esperará no bunker para, finalmente, acertarem as contas. Lá, Bruno garante que não foi ele quem deu a ordem para explodir o carro que matou a família de Tony na Itália. E tenta enrolar o rival assegurando que, juntas, a organização dele e a de Tony poderão dominar mais da metade de todas as transações sul-americanas nas quais estão envolvidas.



Tony acaba aceitando a proposta. Mais tarde, Don Caló (Gracindo Jr.) pergunta ao filho se Bruno tem alguma ligação com Guri. O rapaz garante que está verificando, mas nada conseguiu provar sobre isso. Furioso, Caló procura Bruno e o surpreende perguntando se ele sabe quem é o homem que tem o apelido de Guri.