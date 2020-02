Novela Poder Paralelo: Tony descobre que Bruno é Guri

Tony descobre que Bruno é o seu grande inimigo

Foto: Divulgação/ Rede Record

Mais perto de executar sua vingança, Tony (Gabriel Braga Nunes) fica bem próximo de descobrir a verdadeira identidade de Guri (Marcelo Serrado).



Ainda sem saber que o chefão é Bruno (Marcelo Serrado), Tony continua tentando marcar um encontro com o homem misterioso. Certo dia, Guri envia flores ao jovem e diz que chegou a hora da paz. E, numa conversa por telefone, os dois decidem que devem se encontrar.



Depois, quando Tony se reúne com seus comparsas em um restaurante para tratar de negócios, Bruno se junta a eles à mesa. Fernanda (Paloma Duarte) aparece e fica constrangida ao observar o amante e o paquera no maior papo. A seguir, longe de Bruno, o comerciante dá seu endereço à atriz e a beija. Ela, no entanto, pede ao bonitão que não a procure mais.



Em outro contato com o rival, Tony sugere que eles se vejam no Hotel Diana e não levem armas. Chegando lá, o vingador fica possesso ao perceber que Guri não apareceu. Ao avistar Bruno, Tony lhe pergunta se há algum capo mafioso por ali. Nervoso, o canalha diz que não e conclui: ele conhece sua real identidade.



Assim que reencontra Fernanda, Tony provoca a moça ao afirmar que ela conhece Guri. A bela fica surpresa e garante que seu homem não é o bandido que ele procura.



Tony, contudo, tem certeza de que já achou o inimigo e revela a Paulo (Nicola Siri) estar quase certo de que Bruno Villar é o Guri. Agora, o mau-caráter que se prepare, pois a vingança está apenas começando.