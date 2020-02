Novela Poder Paralelo: Nina é estuprada

Nina se recusa a dar queixa na polícia

Foto: Divulgação/ Record

Nina (Patrícia França) recebe uma foto dela vestida de noiva, tendo no verso as palavras: “cuidado, menino!”. Ela entende a ameaça de seu ex-marido e, preocupada com Pedro (Guilherme Boury), pede a ele que fique longe dela. Depois, Nina atende uma ligação misteriosa e sai muito nervosa.

No local do encontro, a moça é surpreendida pelo vulto de um homem e leva uma tremenda surra. No hospital, Nina insinua a Pedro que o agressor a estuprou e, mesmo assim, se recusa a dar queixa. O rapaz fica transtornado.