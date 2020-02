Novela Poder Paralelo: Lígia enfrenta Fernanda Lira

Ligia (Miriam Freeland)

Foto: Rede Record

Com a desculpa de fazer uma matéria para a Graphos, Lígia (Miriam Freeland) marca uma entrevista com Fernanda Lira (Paloma Duarte). Sonsa, a atriz conta a Lígia que se apaixonou por um homem casado, bem na hora em que Tony entra de roupão na sala. A jornalista sai e, intencionalmente, deixa o gravador atrás de um objeto. Depois de trocar algumas palavras suspeitas com Fernanda, Tony vê que o gravador está ligado. Apesar de tudo, Lígia diz a Tony que o ama e que vai enfrentar Fernanda para conquistá-lo.