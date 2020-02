Novela Poder Paralelo: Guri é desmascarado

Legenda Bruno

Foto: Rede Record

Tony (Gabriel Braga Nunes) descobre que Bruno (Marcelo Serrado) vai dar uma coletiva de imprensa no hotel e já arma para, finalmente, desmascarar o inimigo. Tony pede aos seus aliados que troquem o vídeo que vai passar na coletiva pelo DVD que revela que o safado é o Guri. Na hora marcada, a pedido de Paulo (Nicola Siri), Mimi (Julia Sabugosa), com a ajuda de Wagner (Lúcio Fernandes), entra na sala de segurança e coloca o DVD pra rodar. O susto é geral e todos prestam bastante atenção às imagens e à narração, que revela toda a trajetória da vida do Guri, Bruno Vilar. Desesperado, o mafioso entra no salão e manda o operador desligar o filme, declarando que vai provar que é inocente. Agora a máscara caiu, vai ser muito difícil!