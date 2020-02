Novela Poder Paralelo: Fernanda tem final feliz com Tony

Tony deixa Lígia para viver um grande

amor com Fernanda

Foto: Divulgação

Apesar de o final ainda não ter sido gravado, fontes seguras confirmam que Tony (Gabriel Braga Nunes) ficará com Fernanda (Paloma Duarte) e deixará Lígia (Míriam Freeland). A volta do casal começa quando o mafioso desconfia que a gravidez da atriz é verdadeira, e não um “laboratório”, como ela diz. Encafifado, ele a confronta e Fernanda revela um segredo do passado: foi amante de Juracy (D´Artagnan Júnior) e Armando (Cecil Thiré), engravidou e fez um aborto que a deixou estéril. Tony fica pasmo, mas continua crendo que ela espera um filho seu. Porém, antes do final feliz, ele terá que salvar Fernanda e Eduardo (João Vitor Silva) de Bruno (Marcelo Serrado), que os sequestra.