Novela Poder Paralelo: Fernanda declara seu amor a Tony e rompe com Bruno

Fernanda vai revelar a Tony que

é apaixonada por ele

Foto: Munir Chatack/ Rede Record

Certa noite, durante um jantar no L´Omertà, Fernanda (Paloma Duarte) flagra Bruno (Marcelo Serrado) aos beijos com Vânia (Bete Coelho) no banheiro do restaurante. A atriz sai correndo do local e entra no carro de Tony (Gabriel Braga Nunes), que também estava de saída. Chorando, ela pede ao rapaz que a leve ao esconderijo deles. Lá, a loira descreve a cena que presenciou, afirma que amou muito o empresário salafrário, porém se decepcionou.

Tony a consola. No outro dia, o agente da polícia internacional procura Fernanda no teatro, ambos conversam no camarim e a bela o surpreende com uma revelação: apaixonou-se por ele.

Quando Bruno procura a mulher para pedir perdão, Fernanda diz que não o ama mais e rompe o relacionamento. O mafioso esbraveja e ameaça acabar com a vida dela. Então, a artista dispara: “Você fará comigo o mesmo que fez com seu pai?”. E o bandido admite o crime do qual ela apenas desconfiava.

Enquanto isso, Tony é informado de que Laila (Luciana Braga) foi solta e está no encalço de Lígia (Miriam Freeland) para se vingar. Ele corre até a Graphos e pede à namorada que fuja para o exterior. Mas a jornalista não aceita e os dois brigam. Pouco tempo depois, Lígia é seguida por Laila e leva um tiro quando está prestes a entrar em casa.