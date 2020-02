Novela Paraíso: Zeca abandona Rosinha em plena lua-de-mel

O casamento de Zeca e Rosinha começa muito mal

Foto: Divulgação/ Rede Globo

A união de Zeca (Eriberto Leão) e Rosinha (Vanessa Giácomo) se concretiza, no entanto, é um verdadeiro desastre. Ainda na festa do enlace, que acontece na fazenda de Eleutério (Reginaldo Faria), o peão não para de pensar em Maria Rita (Nathalia Dill).



Horas depois, o casal parte para a noite de núpcias. Rosinha toma a iniciativa de tocar o marido, mas ele reage aflito. Acaba, porém, abraçando Rosinha, fantasiando acariciar Maria Rita. Pela manhã, Zeca sai do sítio bem cedo e vai acordar os peões na fazenda. Rosinha acorda e percebe que está sozinha na cama.



Zefa (Soraya Ravenle) se revolta com a atitude do genro, principalmente porque ele manda Terêncio (Alexandre Nero) ir ao sítio buscar a esposa em seu lugar.