Novela Paraíso: Otávio se interessa por Maria Rita

O rapaz ficará encantado com a beleza de Maria Rita

Foto: Divulgação/ Rede Globo

O peão Zeca (Eriberto Leão) que se cuide! Um dia, Maria Rita (Nathalia Dill) vai com Padre Bento (Carlos Vereza) e Aurora (Bia Seidl) conhecer a redação do jornal. Assim que põe os olhos na Santinha, Otávio (Guilherme Winter) fica todo interessado.



A paquera do moço não passa despercebida para Antero (Mauro Mendonça), que alerta a filha a respeito. A jovem chega a comentar com o pai que se impressionou com a determinação do moço em montar o jornal.



Sem saber que a sua amada anda tão disputada, Zeca se enche de alegria quando descobre que seu casamento com Rosinha (Vanessa Giácomo) foi anulado. Por isso, ele vai à inauguração da escola da paróquia cuja professora será Maria Rita e emociona a moça com a sua perturbadora presença. Depois, os apaixonados se encontram na fazenda, não resistem à enorme atração que sentem um pelo outro e se beijam.