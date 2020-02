Novela Paraíso: Casamento de Maria Rosa escandaliza a cidade

Maria Rosa vai provocar falatório

com seu vestido “escandaloso”

Foto: Elaine Teixeira/ Rede Globo

O tão esperado matrimônio de Maria Rosa (Fernanda Paes Leme) e Geraldo (Lucci Ferreira) atrai toda Paraíso para a igreja. Mas, quando a noiva moderninha entra na nave, conduzida pelo pai, Norberto (Leopoldo Pacheco), o espanto é geral.

Os convidados se escandalizam com o vestido da jovem, azul e bem curtinho. Norberto se preocupa com os comentários do povo, principalmente porque as colunistas fofoqueiras do jornal de Otávio (Guilherme Winter) tentam conseguir uma declaração negativa de Padre Bento (Carlos Vereza) sobre o modelito.

Maria Rosa não se abala com o falatório e desfila poderosa entre os presentes, para alegria do novo marido. Alfredo Modesto (Genezio de Barros) até faz discurso para homenagear a noiva o que deixa pasmo, o rival político, Norberto.

O vestido “escandaloso”, contudo, é só o começo. Maria Rosa continuará surpreendendo a cidade e o próprio esposo Geraldo, que acredita ter domado a gata ao levá-la ao altar.