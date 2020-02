Novela Caras & Bocas: Dafne se casa com Gabriel, mas fica pobre

Gabriel abandona Dafne após o casamento

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Finalmente, Dafne (Flávia Alessandra) consegue subir ao altar. Para melhorar, é com seu amado Gabriel (Malvino Salvador). Toda feliz, Bianca (Isabelle Drummond) até faz uma festa-surpresa para comemorar a união dos pais.



Minutos antes, desesperada, Judith (Deborah Evelyn) manda o irmão, Nicholas (Sérgio Marone), oferecer balas com sonífero à inimiga a fim de impedi-la novamente de se casar. Só que quem come as balas é Felipe (Miguel Rômulo), que cai desacordado. Indignada, Dafne chama a polícia e faz Nicholas passar a noite na cadeia. E Frederico (Fúlvio Stefanini) conduz Dafne até ao altar. Desta vez, o casamento se concretiza, mas assim que a cerimônia termina, Gabriel toma uma atitude surpreendente: vai embora da igreja, abandonando Dafne na porta. Triste, Socorro (Elizabeth Savalla) cancela a recepção e Bianca tenta consolar a mãe, que fica arrasada com o desprezo de Gabriel. No entanto, comemora o fato de que todos os seus problemas financeiros acabam ali. O que ela não imagina é: horas depois Frederico tira todos os bens da bela, inclusive a casa na qual ela mora com a filha.



Sem dinheiro para pagar sua dívida a Judith, Dafne lhe entrega a galeria. Quando descobre que a esposa foi despejada de seu lar e do trabalho, Gabriel propõe a Bianca que vá morar com ele, contudo a menina se recusa. Dafne, então, se muda para um pequeno apartamento com sua princesa e Gabriel não se comove. Ele tira a aliança e diz à mãe que não se considera casado. É isso: Dafne fica só e na miséria absoluta.