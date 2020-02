Novela Caras & Bocas: Bianca é sequestrada

Bianca (Isabelle Drumond)

Foto: Rede Globo

Judith (Deborah Evelyn) é mesmo uma megera! Para que Bianca (Isabelle Drummond) não denuncie Denis (Marcos Pasquim) no caso das falsificações, a vilã manda Edgar (Júlio Rocha) sequestrar a menina. Na primeira tentativa, a garota foge. No dia seguinte, ele consegue pegá-la. Só que Felipe (Miguel Rômulo) vê tudo e sai correndo para procurar a amiga. Dafne (Flávia Alessandra) quase enlouquece ao saber o que aconteceu à filha. E não perde tempo: vai atrás de Judith para descobrir onde Bianca está. É claro que rola um barraco entre elas. Enquanto isso, Socorro (Elizabeth Savalla) acusa Denis de estar envolvido no rapto. Só que Felipe segue os capangas de Edgar e descobre o cativeiro, libertando Bianca. Quando Dafne acha a filha, exige que ela conte tudo sobre as falsificações.