Novela Caras & Bocas: Anita salva a vida de Anselmo

Anselmo se acidenta em uma cachoeira

Embora tenha feito de tudo para impedir o namoro de Anita (Danieli Haloten), é Gabriel (Malvino Salvador) que acaba conduzindo a irmã até o altar no dia do casamento dela. Ainda assim, após a cerimônia, o preocupado irmão da jovem faz recomendações a Anselmo (Wagner Santisteban) e conversa com a maninha antes da viagem de lua de mel.

Quando chega ao hotel, Anita confessa ao marido que está com medo de ficar sozinha com ele. Mas o rapaz a tranquiliza e os dois têm uma romântica noite de núpcias. No dia seguinte, os pombinhos vão passear numa cachoeira. Acontece que, para desespero da moça, Anselmo sofre um acidente e desmaia. Anita entra em pânico e sai sozinha para procurar seu amor, quando é atacada por uma cobra.

Descontrolada, sofrendo por não enxergar, ela luta contra o animal e acaba sendo ajudada por um rapaz que estava de passagem pelo local. Os dois vão até a cachoeira e socorrem Anselmo, que depois desperta no hospital e não entende o que ocorreu. Após se recuperar e voltar ao hotel, ele e Anita são aplaudidos por todos os hóspedes.