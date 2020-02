Novela Caras & Bocas: Anita fica grávida de Anselmo

Anita contará para a família que

espera um filho de Anselmo

Foto: João Miguel Jr./ Rede Globo

Dafne (Flávia Alessandra) faz de tudo para engravidar, mas quem começa a sentir enjoos é a cunhadinha, Anita (Danieli Haloten). Com os dias, a jovem confirma para a família que espera um bebê do marido, Anselmo (Wagner Santisteban), e todos ficam felizes com a novidade.

Gabriel (Malvino Salvador) nota a tristeza de sua amada e tenta animá-la. O rapaz, porém, se recusa quando ela lhe pede que faça exames de fertilidade. Na tentativa de ajudar, Socorro (Elizabeth Savalla) convence o filho a procurar um especialista.

No dia seguinte, Frederico (Fúlvio Stefanini) vai visitar Socorro, fica sabendo que o pintor está disposto a fazer os testes e busca a ajuda de Mercedes (Neusa Maria Faro) para falsificar o resultado no laboratório. Assim, criará uma crise no relacionamento de Gabriel e Dafne. Por enquanto, apenas Anita aumentará a família.