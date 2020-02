Novela Caras & Bocas: Aberta a temporada de caça às joias de Dafne

Após muita confusão, Dafne aparece

para reclamar por suas joias

Foto: Eduardo Naddar/ Rede Globo

Depois de roubarem o pneu do carro de Judith (Deborah Evelyn) achando que as joias de Dafne (Flávia Alessandra) estão dentro dele, Gabriel (Malvino Salvador) e Denis (Marcos Pasquim) têm a maior decepção ao ver que ele está vazio. Desconfiado, o cozinheiro insiste com Fabiano (Fábio Lago) para que ele vigie Anselmo (Wagner Santisteban), pois tem certeza de que o pequeno tesouro pode estar no pneu que Dino (Diego Cristo) vendeu ao cunhado.

Preocupado com o interesse de Gabriel e de Judith, que também desconfia do paradeiro das joias da inimiga, o borracheiro alerta Anselmo para esconder o tal pneu. Eles, porém, não imaginam que Felipe (Miguel Rômulo) esteja ouvindo a conversa. Minutos depois, o menino corre para avisar a Bianca (Isabelle Drummond), que, muito rápida, consegue roubar o pneu e correr para um ferro-velho a fim de abri-lo.

Nesse meio tempo, Pelópidas (Marcos Breda) e Edgar (Júlio Rocha) compram o carro de Anselmo. Na mesma hora ele é roubado por Lucas (Marco Antônio Gimenez) e entregue a Gabriel, que leva o veículo para ao ferro-velho. Em segundos, Bianca aparece com os amigos.

A confusão está armada, pois a dupla de vilões, Judith e Edgar, também surge no local a fim de abocanhar a fortuna de Dafne, que no último momento chega e grita bem alto para todos: “Podem parar, porque as joias são minhas!”.