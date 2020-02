Novela Caminho das Índias: Raul é sequestrado após ficar cara a cara com Yvone

O sequestro de Raul acontece após o tão aguardado reencontro com Yvone

Foto: Thiago Prado Neris/ Rede Globo

No dia 26 acontecerá o seqüestro de Raul (Alexandre Borges), antecipado com exclusividade por TITITI. E o crime ocorrerá por engano, a partir da ordem da filha do ex-milionário, Júlia (Vitória Frate), que quer se vingar do tio, Ramiro (Humberto Martins).

A ação acontece poucas horas depois que Raul e Gopal (André Gonçalves) decidem fugir do Brasil. Isso porque os dois, finalmente, têm o tão aguardado reencontro com a perversa Yvone (Letícia Sabatella).

Seguindo o plano que traçou, certa noite, o indiano entra no quarto da psicopata e a surpreende durante o sono. Gopal acorda a canalha, aponta uma arma para ela e a obriga a lhe entregar parte da fortuna roubada de Raul e que está escondida no fundo falso de uma mala. Depois, Gopal ordena que Yvone permita a entrada de uma visita em seu quarto, num dos momentos mais explosivos da novela até aqui. Cheio de ódio, Raul entra no aposento e esbofeteia a ex-amante. A sós com a golpista, o ex-empresário revela que fantasiou muitas vezes dar um tiro nela. A primeira reação de Yvone é se fazer de vítima e alegar ter sido enganada por Mike (Odilon Wagner). No entanto, acaba lembrando Raul que lhe deu o que ele mais queria: a oportunidade de mudar de identidade e ser feliz bem longe da família.

Apesar da mágoa que sente da ex, Raul é obrigado a reconhecer a verdade nessas palavras. Ainda assim, obriga a víbora a engolir um bombom fingindo que ele está envenenado e a avisando que irá se vingar.

Sem dinheiro nem documentos, Yvone corre para pedir ajuda a Mike. E aí descobre que ele fugiu do hotel e a abandonou.

Ao mesmo tempo, explode na TV a notícia de que o túmulo do falecido Raul Cadore foi violado. Gopal conta ao amigo que foi ele quem mandou fazer isso para que Yvone não pudesse provar, no futuro, que ele está vivo. O problema é: Indra (André Arteche) e seus parentes reconhecem Raul no vídeo. Mesmo todos achando que Beto, o catador de papel, é um sósia do falecido empresário, Raul acha melhor fugir imediatamente com Gopal rumo ao exterior. Só que o otário decide ver Cadore (Elias Gleizer) pela última vez e acaba sendo sequestrado pelo bando de Beca (Java Mayan) no lugar do irmão, Ramiro. Raul, então, se tornará refém da filha, Júlia. Passado o choque inicial, a menina vai tentar ajudar o pai a recuperar tudo o que ele perdeu.