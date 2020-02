Novela Caminho das Índias: Raul e Ramiro se unem para destruir Yvone

Yvone está perto de ter o que merece…

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Yvone (Letícia Sabatella) volta ao Brasil mais maléfica do que nunca. Assim que chega, lê no jornal uma nota sobre o casamento de Cadore (Elias Gleiser) e Cidinha (Eva Todor), e telefona para Silvia (Debora Bloch). A professora a convida para a festa. Ou seja, faz exatamente o que a vilã queria, já que a doida escolheu seu novo alvo: Ramiro (Humberto Martins).

O executivo, que não pode ver um rabo-de-saia, fica logo encantado. Yvone joga seu charme e, a princípio, consegue o que quer: um caso com Ramiro. Assim como fez com Raul (Alexandre Borges), ela ganha a confiança do bonitão aos poucos. E ainda escolhe uma amiga de Melissa (Christiane Torloni), Nanda, para Mike (Odilon Wagner) se dar bem.

O empresário se deixa levar e Yvone lhe tira alguns milhões. Quando isso acontece, Raul – que está no Brasil com Gopal (André Gonçalves) – se aproxima do irmão, que o acusa de ter roubado a família. Mas ele conta sua história com Yvone, os dois fazem as pazes e se unem.

Ramiro tem a ideia de colocar um novo homem no caminho da golpista para que ela seja pega em flagrante. Mas, antes, eles investigam a vida de Yvone e descobrem que ela não é médica e não tem família em Madri.