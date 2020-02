Novela Caminho das Índias: Laksmi conta a Shankar que Opash é seu filho

Laksmi fica sem saída

Opash (Tony Ramos) retira a queixa contra Shankar (Lima Duarte) a mando de Laksmi (Laura Cardoso). Mesmo assim, o brâmane continua com raiva do rival e decide fazer o mesmo: dá queixa contra Opash, com o objetivo de deixar o comerciante sem casta. Shankar alega que, apesar de ter se livrado do julgamento, seu nome foi enlameado.

Quando sabe da notícia, Laksmi fica transtornada, já que não quer ver pai e filho brigando como “dois búfalos”. Karan (Flávio Migliaccio) também se preocupa, mas a cunhada garante que não deixará que isso aconteça. Encurralada, Laksmi finalmente revela ao ex-namorado que ele é pai de Opash. Shankar fica furioso por Laksmi tê-lo afastado do filho, com quem briga há anos.