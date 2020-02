Novela Caminho das Índias: Bahuan e Yvone viram amantes

Bahuan e Yvone serão um casal cheio de más intenções

Foto: Divulgação/ Rede Globo

Junte um homem desprezado e ressentido a uma psicopata ambiciosa ao extremo. Pois esse é o perfil do casal bandido formado por Bahuan (Márcio Garcia) e Yvone (Letícia Sabatella), que abalará a vida de muita gente em Caminho das Índias.



Essa aliança do mal começará a se formar assim que a criminosa volta ao Brasil após concluir seu golpe em cima de Raul (Alexandre Borges).



Em busca de um novo otário para arrancar mais grana, Yvone acabará conhecendo Bahuan e se envolvendo com o indiano. Segundo fontes ligadas aos bastidores da novela, com o tempo, os dois se tornarão amantes e unirão forças para destruir inimigos e fazer novas vítimas.



Yvone irá ajudar o vingativo Bahuan a desgraçar a vida de Maya (Juliana Paes) e Raj (Rodrigo Lombardi). O maior interesse da megera será passar a mão na fortuna de Manu (Osmar Prado), que o cúmplice roubará do comerciante.



Em paralelo, Yvone usará o intocável para abocanhar o patrimônio de Ramiro (Humberto Martins), já que Bahuan está bastante envolvido nos negócios da Cadore.

Enquanto isso…

Antes de conhecer Yvone, já nos próximos capítulos, Bahuan tentará uma aproximação com Maya durante a vinda dela ao Brasil com Raj. Sabendo que ela está aqui, o indiano descobre o hotel em que a ex e o marido estão hospedados. Imediatamente, ele telefona diversas vezes para o quarto, mas desliga ao ouvir a voz de Raj. Quando, finalmente, Maya atende uma ligação, Bahuan tenta conversar com ela. Apavorada, a jovem desliga o aparelho, se recusando a trocar uma palavra sequer com o ex. A moça, porém, não tem como evitar um fulminante encontro com Bahuan, já que Raj será homenageado durante um jantar na mansão de Ramiro.



Ao telefonar para a filha e saber que ela se encontrará com o dalit no Brasil, Kochi (Nívea Maria) pede ajuda a Manu. Rapidinho, o comerciante vai até a casa de Shankar (Lima Duarte) exigir que Bahuan não prejudique o casamento de sua filha. O sábio, então, liga para o rapaz e o aconselha a manter-se afastado de Maya. Evidente, de nada adianta a interferência de Shankar. Bahuan vai ao encontro de Maya e se enche de ódio ao constatar que ela realmente se apaixonou por Raj e que o despreza.