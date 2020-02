Novela Cama de Gato: Débora morre após o parto

Débora dá à luz Alice

Foto: Divulgação

Uma fatalidade cai como uma bomba na vida de Alcino (Carmo Dalla Vecchia). O médico constata que Débora (Guta Gonçalves) está com a pressão alta e que a gravidez dela é de risco. A jovem, que precisa repousar e evitar aborrecimentos, encontra um bilhete na mochila de Pedro (Ronny Kriwat), deixado de propósito por Duda (Beatriz Arantes). Débora passa mal e, no hospital, o médico garante que o estado de saúde de mãe e filha é bastante preocupante. Duda se arrepende do que fez com Débora e os alunos fazem uma oração no pátio do colégio para que nada aconteça com a estudante. Débora dá à luz Alice e pede a Pedro que cuide da menina. O estado da jovem piora muito e ela morre. Alcino passa mal com a notícia do falecimento da filha e é internado às pressas.