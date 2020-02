Novela Cama de Gato: Alcino é condenado e Rose abandona Gustavo

Rose se recusa a comemorar a condenação de Alcino

Foto: Divulgação

J á esperada, a condenação de Alcino (Carmo Dalla Vecchia) abala ainda mais a frágil relação de Rose (Camila Pitanga) e Gustavo (Marcos Palmeira). Quando a sentença é proferida, a ex-faxineira se aproxima de Alcino e o abraça. Furioso, Gustavo afasta a amada de perto do ex-amigo e discute com ela. Em casa, Rose se recusa a brindar com Gustavo e Verônica (Paola Oliveira) a condenação do rapaz. Dias depois, a vilã visita Alcino no presídio e aposta com ele que conseguirá fazer de Gustavo o homem frio e arrogante que era antes. O tempo passa e o detento ganha o direito de aguardar o recurso de um novo julgamento em liberdade por causa de seu delicado estado de saúde. Assim, volta para a casa de Mari (Isabela Garcia). Em paralelo, Verônica apronta uma cilada para Rose e acaba conseguindo que ela abandone seu ex. A megera organiza um jantar com um grupo de distribuidores internacionais na mansão e insinua para um deles que Rose é garota de programa. Um assanhado tenta agarrar a companheira de Gustavo em sua suíte e termina sendo expulso pelo empresário, que cancela o negócio. Mas, no dia seguinte, Verônica aconselha o ricaço a reconsiderar sua decisão. Quando descobre que o companheiro fechou contrato com o homem que tentou agarrá-la, Rose perde o controle, vai embora com os filhos e também deixa a Aromas.